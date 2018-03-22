Вторая попытка Антона Шоки блеснуть на «Доме-2» не оправдалась

Руководству пришлось позвать «приемную мать» Оксану, дабы хоть немного оправдать нахождение на проекте этого парня. К тому же Виктория Комиссарова не собирается к нему возвращаться.Вторая попытка сделать ставку на сироту с тяжелой судьбой с треском провалилась. Обыкновенный потребитель, привыкший всегда выезжать на том, что ему все обязаны, у зрителей уже не вызывает удивления или особых надежд на красивую историю на проекте.Ему простили, что в первый раз он уходил с обидой, что забрал Вику Комиссарову с собой, намереваясь жить за счет её семьи. Оксана Яковлева, которая старалась закрепиться на Поляне за счет Шоки в качестве хореографа после того, как покинула проект - благополучно выходила в «прямые эфиры» находясь в постели. Позже за попытки просочиться таким способом на телевидение ее справедливо раскритиковал Антон Беккужев.На этот раз у Шоки все сразу не заладилось. Не удалось «присосаться» к Маргарите Овсянниковой под предлогом продвижения музыкальных клипов, теперь мечется Антон от неё и обратно. А Оксану еще сильнее задел тот факт, что приглашают только на ток-шоу, да и то осудить то Юлию Ефременкову, то «приемного сына».