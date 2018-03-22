АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с Григорием Лепсом

Алексей Воробьёв поведал в своём микроблоге Instagram, что скоро появится совместный клип с Григорием Лепсом. Певец рассказал, что съёмки проходили двадцать первого марта.

Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с Григорием Лепсом

Алексей Воробьёв в своём микроблоге Instagram обнародовал публикацию, под которой сообщил, что двадцать первого марта он с Лепсом снимает совместный ролик. У артистов достаточно разный репертуар исполнения, вот поэтому, какой будет результат их совместной работы, представить сложно.

Раньше Воробьёв уже демонстрировал, как проходит его общение с Лепсом. Алексей подчеркнул, что Григорий отлично взял «соль третьей октавы», невзирая на то, что он постоянно курит. Большая часть фанатов Воробьёва сделала выводы, что в новом видео знаменитые певцы могут спеть дуэтом. Другие поклонники предположили, что возможно речь идёт касательно рекламного продукта, а не о новой композиции. Комментариев от Алексея, в пользу какой-либо версии, в данное время не имеется.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Новый электрокар Porsche Mission E показали на
Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на
Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью
Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя
Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
Украина разорвала программу экономического
Роман Гриценко хочет продать себя подороже
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и
Селин Дион отменила все концерты из-за
Ольга Серябкина поведала о важности поэзии
Ксения Бородина объяснилась за грубость с
Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с
Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития
Исследователи выяснили, что эффективность
Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80
Евгения Феофилактова с пистолетом в руках
Учёные рассказали, как, находясь в самолёте, не
Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых
Зрители удивлены, что Саша Черно действительно
Ольга Орлова подыскивает семью для очередной
Учёные обнаружили источник высокого интеллекта у
Ольга Васильевна Гобозова заявила, что Ивана
Новости "Дома-2": Роман Капаклы оказался вовсе не
Учёные: Клюква - настоящее "лекарство" от многих
Неврологи: Мозг взрослого человека слабо
Ксения Бородина похвасталась своей хорошей
Минпромторг: Севморпуть закроют для иностранных
Полноразмерную версию Toyota Camry собрали из
К сестрам Бузовым приехал папа
Просмотреть все новости