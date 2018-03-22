Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с Григорием Лепсом

Алексей Воробьёв в своём микроблоге Instagram обнародовал публикацию, под которой сообщил, что двадцать первого марта он с Лепсом снимает совместный ролик. У артистов достаточно разный репертуар исполнения, вот поэтому, какой будет результат их совместной работы, представить сложно.Раньше Воробьёв уже демонстрировал, как проходит его общение с Лепсом. Алексей подчеркнул, что Григорий отлично взял «соль третьей октавы», невзирая на то, что он постоянно курит. Большая часть фанатов Воробьёва сделала выводы, что в новом видео знаменитые певцы могут спеть дуэтом. Другие поклонники предположили, что возможно речь идёт касательно рекламного продукта, а не о новой композиции. Комментариев от Алексея, в пользу какой-либо версии, в данное время не имеется.