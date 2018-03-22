Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 увеличились вдвое

Объём продаж марки FAW в 2017 году составил 20 машин в месяц. В январе реализовали 47 авто. В феврале показатель реализаций составил более 100 экземпляров. Модельный ряд компании пока включает кроссовер Besturn X80, седан Oley. Сборка первой версии осуществляется в стенах калининградского предприятия «Автотор». FAW Besturn X80 в базовом исполнении комплектуется шестискоростной АКПП, работающей вместе с 2,0-литровым мотором на 142 л.с. В список опций авто вошли подогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер, системы курсовой устойчивости, помощи при старте, а также прочие ассистенты.Кроссовер стоит 999 000 руб. На авто дают гарантию на пять лет/100 000 км пробега. FAW с 19 марта дарит страховку КАСКО для водителей старше 40 лет, имеющих стаж вождения больше 10 лет.