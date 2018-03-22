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Учёные обнаружили источник высокого интеллекта у детей

Группа учёных из Эдинбургского Университета путём исследований смогла обнаружить источник интеллекта у детей. Оказывается, существуют так называемые "интеллектуальные" гены, передающиеся по наследству.

Учёные обнаружили источник высокого интеллекта у детей


Для того, чтобы выяснить источник интеллекта у детей, учёные провели исследование, в котором приняли участие порядка 240 человек. Изучались гены респондентов. В результате учёные определили порядка 500 генов, которые отвечают за способность к обучению. Это стало настоящим открытием в области науки, поскольку ранее эти цифры были на порядок ниже.

По словам учёных, "интеллектуальные" гены способны передаваться по наследству, одаривая потомство хорошим логическим и математическим мышлением. Кроме того, исследование доказало, что высокий интеллект способен защитить человека от разного рода заболеваний, например таких, как: болезнь Альцгеймера, депрессивное расстройство, шизофрения. Эти гены помогают человеку не набирать лишнего веса, и совсем не потому, что человек умеет контролировать свой аппетит, а потому, что на генном уровне он ведёт уравновешенную жизнь.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:10
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