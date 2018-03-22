Учёные: Клюква - настоящее "лекарство" от многих болезней
По слова учёных из Рочерстерского Университета, клюква может стать настоящим "лекарством" от заболеваний, которые усугубляют человеческую жизнь. Зубная боль, недуги сердца могут сойти на нет.
Клюква очень полезная ягода, которая имеет в себе богатый набор полезных веществ и минералов - цинк, фосфор, марганец, калий, железо и йод. Сок из этой ягоды обладает витаминами РР, В, К1 и С. Этот продукт способен защитить зубную эмаль от негативного воздействия бактерий, которые просто не успевают оседать на зубах. Кроме того, защищаются дёсны от различных заболеваний. Учёные утверждают, что клюква тормозит процесс старения, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Клюква благодаря кверцитину блокирует развитие онкологии толстой кишки и рака груди. Также стоит отметить положительную динамику в области тромбообразований, повышается уровень "хорошего" холестерина в крови человека. Клюква и клюквенный сок предотвращает инсульт. Не стоит недооценивать пользу данной ягоды.
Клюква очень полезная ягода, которая имеет в себе богатый набор полезных веществ и минералов - цинк, фосфор, марганец, калий, железо и йод. Сок из этой ягоды обладает витаминами РР, В, К1 и С. Этот продукт способен защитить зубную эмаль от негативного воздействия бактерий, которые просто не успевают оседать на зубах. Кроме того, защищаются дёсны от различных заболеваний. Учёные утверждают, что клюква тормозит процесс старения, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Клюква благодаря кверцитину блокирует развитие онкологии толстой кишки и рака груди. Также стоит отметить положительную динамику в области тромбообразований, повышается уровень "хорошего" холестерина в крови человека. Клюква и клюквенный сок предотвращает инсульт. Не стоит недооценивать пользу данной ягоды.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:00