Учёные: Клюква - настоящее "лекарство" от многих болезней

Клюква очень полезная ягода, которая имеет в себе богатый набор полезных веществ и минералов - цинк, фосфор, марганец, калий, железо и йод. Сок из этой ягоды обладает витаминами РР, В, К1 и С. Этот продукт способен защитить зубную эмаль от негативного воздействия бактерий, которые просто не успевают оседать на зубах. Кроме того, защищаются дёсны от различных заболеваний. Учёные утверждают, что клюква тормозит процесс старения, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Клюква благодаря кверцитину блокирует развитие онкологии толстой кишки и рака груди. Также стоит отметить положительную динамику в области тромбообразований, повышается уровень "хорошего" холестерина в крови человека. Клюква и клюквенный сок предотвращает инсульт. Не стоит недооценивать пользу данной ягоды.