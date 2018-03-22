«Роснефть» и ENI не нашли углеводородов на Черном море возле Западного Крыма

После присоединения Крым возле его берегов компании ЕNI и «Роснефть» не обнаружили коммерческих запасов нефти и газа, сообщила пресс-службы российского монополиста. Геологоразведкой занимались на пробуренной в Черном море пробной скважине «Мария-1».При этом, итальянцы отказалась от комментариев о попадании в санкционный список из-за этого. Представители «Роснефти» также не ответили за запрос журналистов. Ранее, Игорь Сечин давал прогнозируемую оценку возможных запасов в пол миллиарда тонн нефти и 100 млрд м3 голубого топлива.Глубина бурения достигала 6000 метров, с применением полупогружной итальянской установки Scarabeo-9. Этот участок находится в районе уже действующих "скважин Бойко" стоимостью $150 млн каждая, которые были установлены Украиной в 2013 году, а затем попали в сферу деятельности "Роснефти".