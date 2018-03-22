Полноразмерную версию Toyota Camry собрали из полмиллиона кубиков LEGO

Для создания модели понадобилось 500 тысяч кубиков, восемь недель работы. Версия имеет полностью функциональные стоп-сигналы, передние фары, поворотные огни. Логотип Toyota воспроизвели с особой точностью. Автором работы является Райан Макнаут, выступающий сертифицированным специалистом по кубикам Lego. Специалист по кубикам заявил, что он доволен проделанной работой, а также сотрудничеством с Toyota.Представительный седан Toyota Camry новой генерации вскоре дебютирует в рамках российского авторынка. Основой версии выступает платформа TNGA. Под капотом разместятся 2,0-, 2,5-, 3,5- литровые бензиновые моторы. Клиентам предложат «механику» и «автомат». Новинка расценивается минимум в 1 350 000 российских рублей.