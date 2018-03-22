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Полноразмерную версию Toyota Camry собрали из полмиллиона кубиков LEGO

В рамках выставки Brick Awesome проходящей в Мельбурне, австралийским подразделением японского бренда Toyota из кубиков LEGO собран в натуральную величину представительский седан версии Toyota Camry.

Полноразмерную версию Toyota Camry собрали из полмиллиона кубиков LEGO

Для создания модели понадобилось 500 тысяч кубиков, восемь недель работы. Версия имеет полностью функциональные стоп-сигналы, передние фары, поворотные огни. Логотип Toyota воспроизвели с особой точностью. Автором работы является Райан Макнаут, выступающий сертифицированным специалистом по кубикам Lego. Специалист по кубикам заявил, что он доволен проделанной работой, а также сотрудничеством с Toyota.

Представительный седан Toyota Camry новой генерации вскоре дебютирует в рамках российского авторынка. Основой версии выступает платформа TNGA. Под капотом разместятся 2,0-, 2,5-, 3,5- литровые бензиновые моторы. Клиентам предложат «механику» и «автомат». Новинка расценивается минимум в 1 350 000 российских рублей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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