Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным ритуалом со своим ребенком

В новом выпуске журнала «Дома-2» Ольга Рапунцель, которая станет матерью со дня на день, сообщила, что не собирается сидеть сложа руки ожидая дня крещения ребенка. Девушка очень боится сглаза.По словам Рапы, она не намерена ждать так долго без Божьей охраны крохи, ведь крестить малыша можно только через 40 дней после рождения. Она посоветовалась с батюшкой, и он рассказал о способе защитить доченьку от плохого влияния со стороны. Ольга призналась, что ритуал проводится на слюнях родителей.Реакция поклонников в социальных сетях не заставила себя ждать. К слову, публика тут же пришла в ужас.Многие сразу задали ей вопрос: точно ли она собирается проводить обряд в церкви? А некоторые и вовсе предположили, что это проделки проектного мага Влада Кадони. Подписчики заявили, что Ольга «не в своем уме», и усомнились, что батюшка, от которого Ольга узнала про обряд, настоящий.