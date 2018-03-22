АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным ритуалом со своим ребенком

Знаменитая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель заявила, что не собирается ждать 40 дней после рождения малыша, чтобы крестить его. Оля рассказала о ритуале, который защитит ребенка от сглаза.

В новом выпуске журнала «Дома-2» Ольга Рапунцель, которая станет матерью со дня на день, сообщила, что не собирается сидеть сложа руки ожидая дня крещения ребенка. Девушка очень боится сглаза.

Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным ритуалом со своим ребенком

По словам Рапы, она не намерена ждать так долго без Божьей охраны крохи, ведь крестить малыша можно только через 40 дней после рождения. Она посоветовалась с батюшкой, и он рассказал о способе защитить доченьку от плохого влияния со стороны. Ольга призналась, что ритуал проводится на слюнях родителей.

Реакция поклонников в социальных сетях не заставила себя ждать. К слову, публика тут же пришла в ужас.

Многие сразу задали ей вопрос: точно ли она собирается проводить обряд в церкви? А некоторые и вовсе предположили, что это проделки проектного мага Влада Кадони. Подписчики заявили, что Ольга «не в своем уме», и усомнились, что батюшка, от которого Ольга узнала про обряд, настоящий.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина назвала «придурком» Александра
Компания BMW в 2017 году увеличила чистую прибыль
«Роснефть» и ENI не нашли углеводородов на Черном
Человечество погибнет через 730 лет, считает
Учёные: Фруктовые соки опасны для здоровья
Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной
Audi отзывает в РФ шесть моделей
Вторая попытка Антона Шоки блеснуть на «Доме-2»
В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса
Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и
Учёные определили наиболее привлекательный цвет
Skoda до 2020 года выпустит 19 новых моделей
Эксперты рассказали о нежелательном продукте для
Учёные: Кофе эффективно при похудении
Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный
Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе
Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным
Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен
В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»
С 1 апреля в России увеличатся ставки
Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь»
Компания Zotye рассекретила дизайн нового T600
Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий
Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые
На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9
Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого
Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым
AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S
Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»
Sharp официально представила смартфон Aquos S3
Просмотреть все новости