Компания BMW в 2017 году увеличила чистую прибыль и выручку

Информация передана Харальдом Крюгером, являющимся советом директоров группы, в рамках отчётной ежегодной пресс-конференции компании. Выручка группы компаний увеличилась 98,68 миллиарда евро (плюс 4,8 процента). EBIT увеличилась на 5,3 процента до 9,88 миллиона евро. До вычета всех налогов рентабельность по прибыли увеличилась до 10,8 процента. Данный показатель в позапрошлом году составлял 10,3 процента.Выручка автомобильного бизнеса компания BMW увеличилась на 2,5 процента до 88,58 миллиарда евро. Повышение выручки подразделения мотоциклов составляет 10,3 процента (2,28 миллиарда евро). Выручка финансового подразделения увеличилась на 7,3 процента (27,56 миллиарда евро). Продажи авто концерна составили 2 463 000 ед. Речь идет касательно брендов BMW, MINI, Rolls-Royce. К 2016 году рост составил 4,1%.