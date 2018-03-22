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Audi отзывает в РФ шесть моделей

Немецкой премиальной маркой Audi в России будет проведена сервисная кампания, которая затронет версии Q3, А7, А6, A5, A4, А3. Отзыву всего подлежат 18 авто, проданных в 2017 году в РФ.

Audi отзывает в РФ шесть моделей

Сервисная кампания Audi связана с неисправностью функции экстренного вызова. В отзывных авто система работает именно по голосовому каналу. При этом не работает связь по SMS. В данном случае невозможен обратный вызов авто из центра Audi. Владельцев отзывных авто Audi в ближайшее время известят про отзывную компанию. Ремонт проведут за счет производителя. Немцы в феврале отзывали в РФ 4 857 экземпляров авто A4, A5, Q5 (2011 – 2016 модельных годов). Данная сервисная компания вызвана неисправной климатической установкой.

В ноябре прошлого года в Российской Федерации на сервис отправили 953 авто A6, A7, RS6, проданных в 2017 году. В данных авто некорректно работал аварийный вызов при запросе данных для сервисного ключа от системы бортовой диагностики.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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