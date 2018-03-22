Учёные: Фруктовые соки опасны для здоровья

Для того, чтобы выяснить, на самом ли деле фруктовые соки могут быть опасными для здоровья, учёные в течение шести лет наблюдали за 30 тысячами добровольцами, возраст которых составлял более 45 лет. Если кто-либо имел летальный исход, то учёные изучали возможные причины. При этом учитывались многие факторы - уровень дохода, социальное положение, курение, физическая активность, хронические заболевания, появившиеся недуги и так далее. Не наблюдали за теми, кто уже имел диабет и заболевания сердца.По итогам исследования, те, кто употреблял около одного литра фруктовых соков в сутки, страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Летальный исход приходился в два раза чаще от ишемии сердца. По словам доцента Университета Эмори Жана Уэлша, людям старше 45 лет необходимо снизить употребление сладких напитков и соков.