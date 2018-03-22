В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса

Самой большой популярностью у российских жителей пользуются авто сегмента SUV (53 400 авто; плюс 26,5%). Кроссоверы и внедорожники в феврале заняли долю в 43,2 процента. На первом месте находится Hyundai Creta (5 937 авто; плюс 46,4%). Потом идут авто В-класса (рыночная доля - 38,7%). Отечественные дилеры в феврале продали 48 800 авто (плюс 27,7 процента). Самой популярной версией является KIA Rio (8 979 авто; плюс 27,7%). Третье место досталось С-классу, так как на такие авто пришлось 7,2 процента от общего объема авторынка.Реализации авто этого сегмента увеличились на 10,4 процента (8 200 единиц). Российские автолюбители чаще приобретали Skoda Octavia (плюс 5 процентов; 1 776 авто). Эта модель обошла KIA Cee’d (плюс 1,3 процента; 1 539 авто).