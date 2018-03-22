АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса

В феврале этого года в РФ реализовали 124 200 легковых авто. Это на 29 процентов больше в сравнении с результатами годичной давности. Объем реализации увеличился во всех классах, помимо Е.

В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса

Самой большой популярностью у российских жителей пользуются авто сегмента SUV (53 400 авто; плюс 26,5%). Кроссоверы и внедорожники в феврале заняли долю в 43,2 процента. На первом месте находится Hyundai Creta (5 937 авто; плюс 46,4%). Потом идут авто В-класса (рыночная доля - 38,7%). Отечественные дилеры в феврале продали 48 800 авто (плюс 27,7 процента). Самой популярной версией является KIA Rio (8 979 авто; плюс 27,7%). Третье место досталось С-классу, так как на такие авто пришлось 7,2 процента от общего объема авторынка.

Реализации авто этого сегмента увеличились на 10,4 процента (8 200 единиц). Российские автолюбители чаще приобретали Skoda Octavia (плюс 5 процентов; 1 776 авто). Эта модель обошла KIA Cee’d (плюс 1,3 процента; 1 539 авто).
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина назвала «придурком» Александра
Компания BMW в 2017 году увеличила чистую прибыль
«Роснефть» и ENI не нашли углеводородов на Черном
Человечество погибнет через 730 лет, считает
Учёные: Фруктовые соки опасны для здоровья
Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной
Audi отзывает в РФ шесть моделей
Вторая попытка Антона Шоки блеснуть на «Доме-2»
В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса
Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и
Учёные определили наиболее привлекательный цвет
Skoda до 2020 года выпустит 19 новых моделей
Эксперты рассказали о нежелательном продукте для
Учёные: Кофе эффективно при похудении
Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный
Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе
Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным
Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен
В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»
С 1 апреля в России увеличатся ставки
Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь»
Компания Zotye рассекретила дизайн нового T600
Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий
Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые
На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9
Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого
Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым
AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S
Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»
Sharp официально представила смартфон Aquos S3
Просмотреть все новости