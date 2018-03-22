Учёные определили наиболее привлекательный цвет для человеческого глаза
Американские учёные из Нью-Йорка смогли доказать, что самый привлекательный цвет для человеческого глаза считается красный. Причины разнятся, однако общая симпатия остаётся неизменной.
Ране считалось, что больше всего радует глаз синий цвет или оттенки голубого и бирюзового, однако последнее исследование доказало, что это не совсем так. Безусловно практически каждый цвет находит предпочтение у разных людей, однако оттенки красного на одежде или аксессуаров у мужчин привлекают внимание женщин. Дело в том, что такие дамы видят в представителях сильного пола лидеров, способных защитить и предоставить стабильную жизнь. Это показывает, что мужчина самодостаточен и имеет высокий доход.
Если говорить о мужской точке зрения, то мужчинам нравится красный цвет у женщин ввиду биологических причин. Эти оттенки пробуждают у сильного пола сексуальное возбуждение, мужчины более охотно идут на контакт с такими женщинами. Наиболее манящим взор является спальня, где пара может предаться любовным утехам.
Ране считалось, что больше всего радует глаз синий цвет или оттенки голубого и бирюзового, однако последнее исследование доказало, что это не совсем так. Безусловно практически каждый цвет находит предпочтение у разных людей, однако оттенки красного на одежде или аксессуаров у мужчин привлекают внимание женщин. Дело в том, что такие дамы видят в представителях сильного пола лидеров, способных защитить и предоставить стабильную жизнь. Это показывает, что мужчина самодостаточен и имеет высокий доход.
Если говорить о мужской точке зрения, то мужчинам нравится красный цвет у женщин ввиду биологических причин. Эти оттенки пробуждают у сильного пола сексуальное возбуждение, мужчины более охотно идут на контакт с такими женщинами. Наиболее манящим взор является спальня, где пара может предаться любовным утехам.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:20