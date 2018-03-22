Учёные определили наиболее привлекательный цвет для человеческого глаза

Ране считалось, что больше всего радует глаз синий цвет или оттенки голубого и бирюзового, однако последнее исследование доказало, что это не совсем так. Безусловно практически каждый цвет находит предпочтение у разных людей, однако оттенки красного на одежде или аксессуаров у мужчин привлекают внимание женщин. Дело в том, что такие дамы видят в представителях сильного пола лидеров, способных защитить и предоставить стабильную жизнь. Это показывает, что мужчина самодостаточен и имеет высокий доход.Если говорить о мужской точке зрения, то мужчинам нравится красный цвет у женщин ввиду биологических причин. Эти оттенки пробуждают у сильного пола сексуальное возбуждение, мужчины более охотно идут на контакт с такими женщинами. Наиболее манящим взор является спальня, где пара может предаться любовным утехам.