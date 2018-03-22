АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Учёные определили наиболее привлекательный цвет для человеческого глаза

Американские учёные из Нью-Йорка смогли доказать, что самый привлекательный цвет для человеческого глаза считается красный. Причины разнятся, однако общая симпатия остаётся неизменной.

Учёные определили наиболее привлекательный цвет для человеческого глаза


Ране считалось, что больше всего радует глаз синий цвет или оттенки голубого и бирюзового, однако последнее исследование доказало, что это не совсем так. Безусловно практически каждый цвет находит предпочтение у разных людей, однако оттенки красного на одежде или аксессуаров у мужчин привлекают внимание женщин. Дело в том, что такие дамы видят в представителях сильного пола лидеров, способных защитить и предоставить стабильную жизнь. Это показывает, что мужчина самодостаточен и имеет высокий доход.

Если говорить о мужской точке зрения, то мужчинам нравится красный цвет у женщин ввиду биологических причин. Эти оттенки пробуждают у сильного пола сексуальное возбуждение, мужчины более охотно идут на контакт с такими женщинами. Наиболее манящим взор является спальня, где пара может предаться любовным утехам.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина назвала «придурком» Александра
Компания BMW в 2017 году увеличила чистую прибыль
«Роснефть» и ENI не нашли углеводородов на Черном
Человечество погибнет через 730 лет, считает
Учёные: Фруктовые соки опасны для здоровья
Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной
Audi отзывает в РФ шесть моделей
Вторая попытка Антона Шоки блеснуть на «Доме-2»
В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса
Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и
Учёные определили наиболее привлекательный цвет
Skoda до 2020 года выпустит 19 новых моделей
Эксперты рассказали о нежелательном продукте для
Учёные: Кофе эффективно при похудении
Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный
Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе
Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным
Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен
В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»
С 1 апреля в России увеличатся ставки
Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь»
Компания Zotye рассекретила дизайн нового T600
Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий
Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые
На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9
Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого
Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым
AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S
Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»
Sharp официально представила смартфон Aquos S3
Просмотреть все новости