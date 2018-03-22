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Skoda до 2020 года выпустит 19 новых моделей

Skoda обнародовала результаты реализаций 2017 года, рассказав касательно планов на будущее. Автопроизводитель до 2020 года рассчитывает выпустить девятнадцать новинок. До 2023 года планируют инвестировать в мобильные передовые сервисы и электрокары.


Прошлый год является самым успешным у чешского бренда. При этом выручка Skoda увеличилась на 20,8 процента в годовом сравнении, составив 16,6 млрд евро. Операционная прибыль повысилась на 34,6 процента до 1,6 миллиарда евро. Авто Skoda за прошлый год продали в количестве 1 200 500 экземпляров (+ 6,6%). В КНР было продано 325 000 авто. Компания в перспективе планирует выпустить за 2 года 19 новых моделей. Одной из новинок будет товарная вариация кроссовера Vision X.

Также планируется выпуск компактного «паркетника» Kamiq, лифтбека Rapid следующего поколения. Модельную линейку могут расширить несколько гибридов и электромобилей, ориентированных на китайский авторынок.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10
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