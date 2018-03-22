Минпромторг: Севморпуть закроют для иностранных кораблей

Углеводороды по СМП в настоящее время транспортируют НОВАТЭК и «Газпром нефть», а «Роснефть» на шельфе Северного Ледовитого океана ведет геологоразведку. Игорь Сечин предложил новые правила перевозки, когда компания получит лицензию на перевозку только в том случае, если общий товарооборот достигает не менее 10 млрд рублей, чтобы вытеснить с рынка "середняков".Однако правительство установило планку на уровне 1 млрд рублей. Также было принято решение запретить перевозку по СМП иностранным судам и теперь все корабли должны будут ходить только с российским флагом. В ответ на эти шаги, американское правительство готовит свои ответные меры по деятельности российских компаний на Арктическом шельфе, где расположено до 30% мировых запасов нефти, угля, газа.