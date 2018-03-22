Учёные: Кофе эффективно при похудении

Ранее в научных кругах имелись противоречивые мнения относительно того, способен ли кофе помочь человеку похудеть. Однако во время исследования учёные пытались найти взаимосвязь между кофеином и эндоканнабиноидами. Оказалось, что липиды производят молекулы, которые имеют взаимодействие с определёнными рецепторами, отвечающими за аппетит. Для точного анализа учёные исследовали маркеры крови почти тысячи участников исследования. Оказалось, что уровень метаболитов снижался тогда, когда респонденты начинали употреблять этот напиток.По словам учёных, для того, чтобы похудеть, необходимо в день выпивать по меньшей мере четыре чашки кофе. Положительная динамика этого напитка проявилась и в защите организма от диабета второго типа. Ввиду этого учёные рекомендуют не пренебрегать употреблением кофе, главное не натощак.