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Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе и кабриолет C-Class

Компания Mercedes-Benz за универсалом, а также седаном презентовала следом рестайлинговый C-Class (кузов купе и кабриолет).

Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе и кабриолет C-Class

Авто оснастили гибридной «мягкой» установкой, системами безопасности от S-Class, цифровой приборной панелью. Обновленная версия C-Class стала первым авто в модельном ряду бренда, получившая 4-цилиндровый 1,5-литровый турбомотор на 184 л. с.,стартер-генератор типа EQ Boost с аккумулятором на 48 вольт. Генератор временно увеличивает суммарную мощность мотора на 14 л.с. Модель может рекуперировать энергию торможения, полностью отключать двигатель от трансмиссии в случае отпущенной педали газа. Купе может разгоняться до первой сотни за 7,9 секунд. Максимальная скорость составляет 239 км/ч. Дизели купе и кабриолет оснащаются двигателем на 194 л.с. Топовая версия Mercedes-AMG С 43 имеет 3,0-литровый битурбированный V6 на 390 л. с.

Рестайлинговая C-Class порадует мультимедийным комплексом на 10,25 дюйма, системами полуавтономного вождения, цифровой панелью приборов на 12,3-дюйма, светодиодной оптикой.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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