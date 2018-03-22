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Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен период серьезных колебаний курса рубля

Представитель "Финэкспертизы" Агван Микаелян считает, что период стабильности рубля закончился. В этом году, по его мнению, надо быть готовым к тому, что национальная валюта существенно подешевеет.

Агван Микаелян, член совета директоров "Финэкспертиза" сообщил в своем интервью, что современный курс рубля является положительным фактом, однако нельзя рассчитывать на долгий период стабилизации. При этом специалист отметил, что колебание курсовой стоимости нацвалюты будет значительным, вплоть до 1-1,5 по отношению к доллару уже в этом году. Официальный курс доллара достиг укрепления районе 57 рублей 50 копеек (+21 копейка). За евро сейчас необходимо отдать 70 рублей 60 копеек (+66 копеек).

Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен период серьезных колебаний курса рубля


Эксперты отмечают, что в этом году может произойти существенное снижение из-за проявления многих факторов: снижение цены на углеводороды; возможное уменьшение добычи нефти и газа; падение промышленности (почти наполовину в прошлом году); прекращение инвестирования в российскую экономику со стороны западных компаний; прекращение действия жесткой монитарной политики со стороны Центробанка.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
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