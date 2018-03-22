Евгения Феофилактова рассказала, что не умеет готовить

«Надо как-то попробовать, может и получится. А вы любите драники? Или что любите готовить или хотите научиться?», - поинтересовалась девушка у своих фанатов.

Девушка рассказала, что собирается научиться готовить блинчики или оладьи. Женя обратилась к поклонникам с просьбой, чтобы те написали ей рецепт этих незамысловатых блюд.Также она призналась, что просто влюблена в картофельные драники. И хотя экс-участница «Дома-2» понимает, что это не совсем здоровая пища, однако ничего не может с собой поделать, ведь это, как считает Женя, так вкусно!Феофилактова написала, что в скором времени планирует попробовать их приготовить.