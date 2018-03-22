Певица Alyosha неожиданно показала своих сыновей и удивила Интернет

Певица нередко показывает снимки с мероприятий, на которых позирует одна, с друзьями, коллегами или супругом. Однако фотографий с Марком и Романом почти не встретить в Интернете. Это и стало веской причиной, по которой пользователи просто поразились, заметив всё-таки подобный материал на её странице в соц-сети.Публикация артистки скопила немало отметок "полюбилось" и приятных для неё комментариев. Причём лиц мальчиков на снимке почти не разглядеть, но это не помешало фанатам порадоваться неожиданной новинке. Дети запечатлены занимающимися физкультурой, а мама смотрит в камеру, при этом и её лицо видно только наполовину.Возле фото исполнительница оставила пост, в котором рассказала, что так проходят будни матери. Знаменитость также назвала своих отпрысков "феромонами" и добавила, что с ними утро всегда становится добрым.Несколько лет назад Alyosha обручилась с лидером музыкального бэнда «Антитіла» Тарасом Тополей, после чего у них появился первенец Роман, которому уже шесть лет, а позднее и Марк, ему только два.