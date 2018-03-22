Егор Холявин подружился с настоящим «живым Кеном»

«Вот она — первая долгожданная встреча двух Кенов на территории России. Я очень ждал нашей встречи, и был очень рад встретиться с вами лично! Большое спасибо за поддержку и добрые слова! А также спасибо за приглашения в Лондон, я обязательно приеду, когда улажу все свои дела в России. Знай, я всегда буду тебя поддерживать! Ты отлично справляешься. Скоро увидимся, мой дорогой друг!» — сообщил Холявин в своем Инстаграм.

Бывший участник скандально известной телестройки Егор Холявин постоянный клиент пластических хирургов. На счету у парня уже 13 операций по изменению своей внешности. Сам Егор считает себя настоящим русским Кеном — другом знаменитой куклы Барби, так как видит собственное сходство с этим персонажем.Вот только Холявин — далеко не единственный человек, стремящийся отредактировать себя под образ куклы. Известный манекенщик Родриго Алвес стал первым общепризнанным и самым известным в мире «живым Кеном».Ради этого ему пришлось измениться до неузнаваемости и даже удалить себе четыре ребра, чтобы добиться идеальной талии — 60 сантиметров. Не так давно Алвес посетил Россию, и, разумеется, встреча двух «Кенов» не могла не состояться.Также парень решил рассказать поклонникам и о том, как впервые ему пришла мысль о странном перевоплощении, и почему он не останавливается на достигнутом результате.Егор рассказал, что более года назад начал редактировать свою внешность. Он изменил себя и внешне, сделав более 13 операций, и внутренне. На этот шаг Холявин решился, находясь на грани, ведь, когда он впервые лег на хирургический стол, Егору было не важно - останется он жив или нет.Самым главным для экс-участника телестройки было изменить свою жизнь ради любимого человека.