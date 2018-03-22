Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Стандартная версия Lincoln Navigator комплектуется мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 456 лошадиных сил. После доработок специалистов двигатель стал выдавать 608 «лошадей». Внедорожник Lincoln Navigator с модернизированной силовой установкой до 96 км/час набирает разгон за 4,8 секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за 12,9 секунды.В частности, тюнеры переработали систему впуска и программу управления силовой установки, а также мастера поработали над турбонаддувом автомобиля, улучшили систему охлаждения агрегата и надели машину иным выпуском. Кроме того специалисты Hennessey Performance уменьшили внедорожнику Lincoln Navigator клиренс, поставили его на новые колёса и установили тормозные механизмы Brembo. Стоимость пакета доработок составляет 19 950 долларов, что эквивалентно 1 150 000 рублей.