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Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Специалисты из авто-ателье Hennessey Performance разработали тюнинг-пакет для актуальной генерации люксового внедорожника Lincoln Navigator. Благодаря дополнениям мощность автомобиля увеличилась в полтора раза.

Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator


Стандартная версия Lincoln Navigator комплектуется мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 456 лошадиных сил. После доработок специалистов двигатель стал выдавать 608 «лошадей». Внедорожник Lincoln Navigator с модернизированной силовой установкой до 96 км/час набирает разгон за 4,8 секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за 12,9 секунды.

В частности, тюнеры переработали систему впуска и программу управления силовой установки, а также мастера поработали над турбонаддувом автомобиля, улучшили систему охлаждения агрегата и надели машину иным выпуском. Кроме того специалисты Hennessey Performance уменьшили внедорожнику Lincoln Navigator клиренс, поставили его на новые колёса и установили тормозные механизмы Brembo. Стоимость пакета доработок составляет 19 950 долларов, что эквивалентно 1 150 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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