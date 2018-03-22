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Новости «Дом-2»: Давид Анташвили не доверяет любимой и флиртует с другими, Алена Савкина и Илья Яббаров намерены устроить личную жизнь Иваны Диловой

В последних новостях молодежной телестройки «Дом-2» фигурируют Илья Яббаров с сестрой Рапунцель и Давид Анташвили.

Так Илья Яббаров объяснил, почему был против романа своего друга Саши Гобозова с Ольгой Жариковой. Оказалось, что один «ветеран» решил помирить другого с Иваной Диловой.

Новости «Дом-2»: Давид Анташвили не доверяет любимой и флиртует с другими, Алена Савкина и Илья Яббаров намерены устроить личную жизнь Иваны Диловой

Но при этом Ябба отмечает, что если Гобозова отношения с Жариковой устраивают, то он мешать не будет и попытается устроить личную жизнь молоденькой болгарки с другим участником.

Скандальный Давид Анташвили меняет девушек «как перчатки» и на данный момент у него роман с Дарьей Друзьяк, но, в то же время, молодой человек не чурается флирта и с другими участницами.

Новости «Дом-2»: Давид Анташвили не доверяет любимой и флиртует с другими, Алена Савкина и Илья Яббаров намерены устроить личную жизнь Иваны Диловой

К примеру недавно он ухаживал за Данной Николенко, Викторией Борисевич и Лерой Голд. До серьезного романа у Давида с этими девушкам ин е дошло и потому сейчас он строит любовь с Друзьяк.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:46
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