Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»

Джонатан Нолан утверждает, что людям покажут человеческий мир, который присутствует за пределами парка развлечений Дикого Запада и даже другие подобные проекты. Помимо этого во втором сезоне между людьми и роботами разразиться война, где огромную роль сыграет робот Бернард в исполнении Джеффри Райта.Также отмечается, что Долорес в исполнении актрисы Эван Рейчел Вуд будет предоставлено полный контроль над ее воспоминаниями и у нее появится большое количество друзей-единомышленников. Вуд считает, что в сюжете осталось очень много разных деталей, которые еще нужно раскрыть, поэтому зрителей ждет много сюрпризов.Новый сезон сериала «Мир Дикого Запада» стартует 22 апреля.