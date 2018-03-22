Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»
В издании Entertainment Weekly были опубликованы подробности второго сезона сериала «Мир Дикого Запада», которые предоставили сами участники проекта. Зрителей ждет стремительное развитие событий.
Джонатан Нолан утверждает, что людям покажут человеческий мир, который присутствует за пределами парка развлечений Дикого Запада и даже другие подобные проекты. Помимо этого во втором сезоне между людьми и роботами разразиться война, где огромную роль сыграет робот Бернард в исполнении Джеффри Райта.
Также отмечается, что Долорес в исполнении актрисы Эван Рейчел Вуд будет предоставлено полный контроль над ее воспоминаниями и у нее появится большое количество друзей-единомышленников. Вуд считает, что в сюжете осталось очень много разных деталей, которые еще нужно раскрыть, поэтому зрителей ждет много сюрпризов.
Новый сезон сериала «Мир Дикого Запада» стартует 22 апреля.
Джонатан Нолан утверждает, что людям покажут человеческий мир, который присутствует за пределами парка развлечений Дикого Запада и даже другие подобные проекты. Помимо этого во втором сезоне между людьми и роботами разразиться война, где огромную роль сыграет робот Бернард в исполнении Джеффри Райта.
Также отмечается, что Долорес в исполнении актрисы Эван Рейчел Вуд будет предоставлено полный контроль над ее воспоминаниями и у нее появится большое количество друзей-единомышленников. Вуд считает, что в сюжете осталось очень много разных деталей, которые еще нужно раскрыть, поэтому зрителей ждет много сюрпризов.
Новый сезон сериала «Мир Дикого Запада» стартует 22 апреля.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:37