Наталья Водянова привела в восторг Интернет раритетным фото

Прежде многочисленные фанаты Натальи этого снимка не видели никогда, поэтому с большим восторгом встретили свежую для них публикацию в Instagram, засыпав её отметками "понравилось" и самыми приятными для модели комментариями, где пожелали ей и её родным здоровья и успехов, не забыв и про комплименты для кумира.На фотографии улыбающийся и небритый Антуан Арно, считающийся супругом Водяновой, пусть и не законным, а гражданским, обнимает их кровиночку. Рядом с фото модель написала, что именно так выглядит счастье, которым она может похвастаться сегодня.При этом от Антуана у Натальи двое детей. Всего у неё их пятеро: Лукас, которому уже 16, Нева, ей 11 лет, 10-летний Виктор и Максим, ему только три года, а также совсем крохотный Роман, являющийся наиболее разговорчивым в семье.Водянова всегда твердила, что огромный успех и неимоверная популярность не играют для неё главную роль в жизни. Особое внимание, как считает знаменитость, нужно уделять именно семейным ценностям - любимому мужчине и детям.