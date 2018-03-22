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Наталья Водянова привела в восторг Интернет раритетным фото

Модель и завидная мать Наталья Водянова поделилась в соц-сети редким материалом - фотографией, на которой запечатлены её благоверный и малолетний сын.

Прежде многочисленные фанаты Натальи этого снимка не видели никогда, поэтому с большим восторгом встретили свежую для них публикацию в Instagram, засыпав её отметками "понравилось" и самыми приятными для модели комментариями, где пожелали ей и её родным здоровья и успехов, не забыв и про комплименты для кумира.

Наталья Водянова привела в восторг Интернет раритетным фото

На фотографии улыбающийся и небритый Антуан Арно, считающийся супругом Водяновой, пусть и не законным, а гражданским, обнимает их кровиночку. Рядом с фото модель написала, что именно так выглядит счастье, которым она может похвастаться сегодня.

При этом от Антуана у Натальи двое детей. Всего у неё их пятеро: Лукас, которому уже 16, Нева, ей 11 лет, 10-летний Виктор и Максим, ему только три года, а также совсем крохотный Роман, являющийся наиболее разговорчивым в семье.

Наталья Водянова привела в восторг Интернет раритетным фото

Водянова всегда твердила, что огромный успех и неимоверная популярность не играют для неё главную роль в жизни. Особое внимание, как считает знаменитость, нужно уделять именно семейным ценностям - любимому мужчине и детям.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:31
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