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В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»

Сегодня в российский прокат выходит фильм под названием «Тихоокеанский рубеж 2». Эксперты пророчат этому проекту жесткую конкуренцию с картиной «Лара Крофт». Стоит напомнить, что с момента выхода на экраны первой части этой истории прошло уже пять лет.

В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»


В основе сюжета лежит борьба людей в огромных роботизированных доспехах с гигантами рептилоидами, которые появились со дна океана, то есть с ущелья, которое там находится. Таким образом, незваные гости выбрались на сушу и стали угрожать жизни людей.

Известно, что команда режиссера Гильермо Дель Торо, которая вела работу над созданием первой ленты, была изменена и уже вторую часть снимали другие люди.

В главной роли оказались такие актеры как Джон Бойенга и Скотт Иствуд. Оба довольно известны по различным интересным фильмам. Сценаристом проекта выступил Дэниэл Миндел, а режиссером-постановщиком стал Стивен С. ДеНайт.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10
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