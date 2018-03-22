В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»

В основе сюжета лежит борьба людей в огромных роботизированных доспехах с гигантами рептилоидами, которые появились со дна океана, то есть с ущелья, которое там находится. Таким образом, незваные гости выбрались на сушу и стали угрожать жизни людей.Известно, что команда режиссера Гильермо Дель Торо, которая вела работу над созданием первой ленты, была изменена и уже вторую часть снимали другие люди.В главной роли оказались такие актеры как Джон Бойенга и Скотт Иствуд. Оба довольно известны по различным интересным фильмам. Сценаристом проекта выступил Дэниэл Миндел, а режиссером-постановщиком стал Стивен С. ДеНайт.