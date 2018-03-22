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С 1 апреля в России увеличатся ставки утилизационного сбора на автомобили

С 1 апреля в России начнут действовать новые ставки утилизационного сбора на транспртные средства. Накануне на официальном сайте Кабмина РФ было опубликовано соответствующее постановление.

С 1 апреля в России увеличатся ставки утилизационного сбора на автомобили


В пояснительной записке к документу сказано, что в среднем по России ставки на утильсборы автомобилей составляют 15 процентов. В пояснении к постановлению сказано, что данное постановление правительства РФ было принято в связи с созданием условий для развития безопасной переработки отходов для окружающей среды.

В результате, утильсбор для транспортных средств с агрегатами объёмом не более 1 литра увеличится до 33 000 рублей. Для машин с двигателями ёмкостью от 1 до 3 литров утильсбор по новым правилам составит 84 000 рублей.

В России плату за утилизационный сбор ввели в 2012 году, данные взносы касаются производителей и импортёров транспортных средств. Оплата утильсборов была введена после вступления России в ВТО, а также после снижения ввозных пошлин на автомобили.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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