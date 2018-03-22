С 1 апреля в России увеличатся ставки утилизационного сбора на автомобили

В пояснительной записке к документу сказано, что в среднем по России ставки на утильсборы автомобилей составляют 15 процентов. В пояснении к постановлению сказано, что данное постановление правительства РФ было принято в связи с созданием условий для развития безопасной переработки отходов для окружающей среды.В результате, утильсбор для транспортных средств с агрегатами объёмом не более 1 литра увеличится до 33 000 рублей. Для машин с двигателями ёмкостью от 1 до 3 литров утильсбор по новым правилам составит 84 000 рублей.В России плату за утилизационный сбор ввели в 2012 году, данные взносы касаются производителей и импортёров транспортных средств. Оплата утильсборов была введена после вступления России в ВТО, а также после снижения ввозных пошлин на автомобили.