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Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина

Телеканал Syfy опубликовал в сети Интернет тизер нового проекта под названием «Летящие сквозь ночь». Данный сериал является экранизацией одноименной научно-фантастической повести писателя Джорджа Мартина, который также является автором «Игры престолов».

Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина


Изначально был выпущен пилотный эпизод, чтобы узнать мнение публики о данном проекте. Затем был утвержден план на показ целого сезона телеканалом Syfy. Известно, что продюсерами космического хоррора стали Дэйв Бертис и Джин Клейн, которые до этого работали в проекте «Форс-мажоры». В сериале должен был принять участие актер Дэниэл Церон, но 19 марта объявили о его отказе.



Повесть «Летящие сквозь ночь» была опубликована в 1980 году. В основе истории лежит жизнь ученых, которые находятся на борту космического корабля. Спустя некоторое время один из членов научной экспедиции по поиску инопланетной жизни начинает чувствовать себя не комфортно и даже замечать некоторые странности в происходящем.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50
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