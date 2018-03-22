Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина

Изначально был выпущен пилотный эпизод, чтобы узнать мнение публики о данном проекте. Затем был утвержден план на показ целого сезона телеканалом Syfy. Известно, что продюсерами космического хоррора стали Дэйв Бертис и Джин Клейн, которые до этого работали в проекте «Форс-мажоры». В сериале должен был принять участие актер Дэниэл Церон, но 19 марта объявили о его отказе.Повесть «Летящие сквозь ночь» была опубликована в 1980 году. В основе истории лежит жизнь ученых, которые находятся на борту космического корабля. Спустя некоторое время один из членов научной экспедиции по поиску инопланетной жизни начинает чувствовать себя не комфортно и даже замечать некоторые странности в происходящем.