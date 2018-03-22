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Ольга Бузова считает, что поставила Дмитрия Тарасова на колени

Даже через полтора года после расторжения брака с Дмитрием Тарасовым его экс-супруга Ольга Бузова к нему неравнодушна. Так решили поклонники, увидев красноречивый комментарий, написанный ею в Сети.

Ольга Бузова считает, что поставила Дмитрия Тарасова на колени

Ранее теледива поучаствовала в откровенной фотосессии, позируя в компании полуобнаженных мужчин, чем породила множество бурных обсуждений в Сети. Злопыхатели предположили, что у знаменитости «Дома-2» началось весеннее обострение, обусловленное нехваткой личной жизни.

На днях Ольга похвасталась, что снялась в фотосессии для одного из глянцевых журналов. Фото телеведущей получились весьма чувственные и даже провокационные.

Поклонники отметили, как гармонично смотрится Бузова среди мужчин с обнаженным торсом, которые держат ее на руках и приклоняют перед ней колени.

Ольга Бузова считает, что поставила Дмитрия Тарасова на колени

Одна из фанаток прокомментировала бэкстейдж съемок, заявив, что таким видео Оля поставила Дмитрия Тарасова на колени, продемонстрировав свое превосходство. К слову, в ответ она даже была услышана лично самой Ольгой Бузовой.

«Я это сделала давно!» - многозначительно сообщила звезда телепроекта «Дом-2».

Антифанаты обвинили Бузову в завышенной самооценке, а также посоветовали ей следить за своей жизнью, не думая о том, кто давно нашел ей замену.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:06
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