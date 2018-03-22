Ольга Бузова считает, что поставила Дмитрия Тарасова на колени

«Я это сделала давно!» - многозначительно сообщила звезда телепроекта «Дом-2».

Ранее теледива поучаствовала в откровенной фотосессии, позируя в компании полуобнаженных мужчин, чем породила множество бурных обсуждений в Сети. Злопыхатели предположили, что у знаменитости «Дома-2» началось весеннее обострение, обусловленное нехваткой личной жизни.На днях Ольга похвасталась, что снялась в фотосессии для одного из глянцевых журналов. Фото телеведущей получились весьма чувственные и даже провокационные.Поклонники отметили, как гармонично смотрится Бузова среди мужчин с обнаженным торсом, которые держат ее на руках и приклоняют перед ней колени.Одна из фанаток прокомментировала бэкстейдж съемок, заявив, что таким видео Оля поставила Дмитрия Тарасова на колени, продемонстрировав свое превосходство. К слову, в ответ она даже была услышана лично самой Ольгой Бузовой.Антифанаты обвинили Бузову в завышенной самооценке, а также посоветовали ей следить за своей жизнью, не думая о том, кто давно нашел ей замену.