Евгения Кафельникова впервые рассказала о разводе и проблемах дочери Алеси в "Пусть говорят"

Как призналась Мария Тишкова, ей и отцу девушки было невероятно сложно объединиться. К слову, долгое время это им не удавалось сделать. Развод оказался настоящим ударом для женщины, так как она не могла ожидать такого разворота в своей судьбе. При этом ей кажется, что и спортсмен не был к этому готов.Мария считает, что лишь Евгений может объяснить, с какой стати он принял такое решение. Она же до сих пор не понимает, за что ей было дано такое наказание. Всё для Тишковой было слишком быстро и беспощадно.Родительница не могла следить за Алесей всегда, хоть и пыталась быть рядом часто. Мать давала дочке немало заботы и тепла, но в какой-то момент всё поменялось, а что-то было всё-таки упущено.Теперь Мария ощущает свою вину в том, что случилось с дочерью, считая, что так же думали бы на её месте и другие родители.Впрочем, опускать руки Тишкова не намерена, как и оглядываться назад в надежде заметить ошибки прошлого. Ей хочется двигаться дальше.