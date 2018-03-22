Евгения Кафельникова впервые рассказала о разводе и проблемах дочери Алеси в "Пусть говорят"
Экс-жена звезды большого тенниса Евгения Кафельникова впервые затронула проблемы, касающиеся Алеси - их дочери, сумевшей подавить страсть к противозаконным веществам и справившейся с анорексией, в ток-шоу "Пусть говорят".
Как призналась Мария Тишкова, ей и отцу девушки было невероятно сложно объединиться. К слову, долгое время это им не удавалось сделать. Развод оказался настоящим ударом для женщины, так как она не могла ожидать такого разворота в своей судьбе. При этом ей кажется, что и спортсмен не был к этому готов.
Мария считает, что лишь Евгений может объяснить, с какой стати он принял такое решение. Она же до сих пор не понимает, за что ей было дано такое наказание. Всё для Тишковой было слишком быстро и беспощадно.
Родительница не могла следить за Алесей всегда, хоть и пыталась быть рядом часто. Мать давала дочке немало заботы и тепла, но в какой-то момент всё поменялось, а что-то было всё-таки упущено.
Теперь Мария ощущает свою вину в том, что случилось с дочерью, считая, что так же думали бы на её месте и другие родители.
Впрочем, опускать руки Тишкова не намерена, как и оглядываться назад в надежде заметить ошибки прошлого. Ей хочется двигаться дальше.
Как призналась Мария Тишкова, ей и отцу девушки было невероятно сложно объединиться. К слову, долгое время это им не удавалось сделать. Развод оказался настоящим ударом для женщины, так как она не могла ожидать такого разворота в своей судьбе. При этом ей кажется, что и спортсмен не был к этому готов.
Мария считает, что лишь Евгений может объяснить, с какой стати он принял такое решение. Она же до сих пор не понимает, за что ей было дано такое наказание. Всё для Тишковой было слишком быстро и беспощадно.
Родительница не могла следить за Алесей всегда, хоть и пыталась быть рядом часто. Мать давала дочке немало заботы и тепла, но в какой-то момент всё поменялось, а что-то было всё-таки упущено.
Теперь Мария ощущает свою вину в том, что случилось с дочерью, считая, что так же думали бы на её месте и другие родители.
Впрочем, опускать руки Тишкова не намерена, как и оглядываться назад в надежде заметить ошибки прошлого. Ей хочется двигаться дальше.