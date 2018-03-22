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Анна Плетнева в подростковом возрасте отсидела в лондонской тюрьме

Известная певица Анна Плетнева рассказала, как, будучи несовершеннолетней девушкой, оказалась в лондонской тюрьме.

Бывшая солистка группы "Винтаж" сейчас переживает, ведь её старшая дочь Варя характером пошла именно в неё: дерзкая, заводная, были случаи, когда убегала из дома. Воспитывать такую девочку крайне сложно, тем более в подростковом возрасте, но артистка старается.

Анна Плетнева в подростковом возрасте отсидела в лондонской тюрьме

Плетнева поведала историю, как однажды попала в тюрьму в Лондоне. Стражи порядка арестовали её за то, что несовершеннолетней водила машину, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. За решёткой будущая звезда сцены просидела трое суток, после чего было принято депортировать "Шумахершу" в Москву.

40-летняя исполнительница признаётся, что боится даже думать о том, что с её Варварой может случиться подобное. Только сама став матерью, Анна поняла, что некоторыми своими поступками заставляла родителей сильно волноваться.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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