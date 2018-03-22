Фанаты предполагают, что Ксении Собчак стало плохо из-за беременности
Неделю назад, тележурналистка Ксения Собчак побывала на полигоне Кучино, после чего стала жаловаться на тошноту и головокружение.
Пользователи тут же предположили, что виной плохого самочувствия стала беременность Собчак, слухи о которой активно муссируются в последнее время.
Однако причиной недомоганий экс-кандидата на пост президента может стать и наряженная экологическая обстановка на полигоне Кучино. После визита в подмосковный Волоколамск Ксения Собчак сдала анализы на токсикологию.
«Я делала анализы на токсикологию, когда ездила на полигон в прошлый раз. Я сейчас тоже нахожусь в определенном состоянии, и знаю, что эти анализы занимают всегда два дня», – сообщила политик.
Напомним, что накануне, 21 марта, в больницы обратились около 60 человек с жалобами на тошноту, сыпь и головокружение. Предполагается, что на свалке «Ядрово» случился сильный выброс сероводорода.
По результатам анализов станет ясно, отравилась Ксения Собчак или занемогла из-за «интересного положения».
Пользователи тут же предположили, что виной плохого самочувствия стала беременность Собчак, слухи о которой активно муссируются в последнее время.
Однако причиной недомоганий экс-кандидата на пост президента может стать и наряженная экологическая обстановка на полигоне Кучино. После визита в подмосковный Волоколамск Ксения Собчак сдала анализы на токсикологию.
«Я делала анализы на токсикологию, когда ездила на полигон в прошлый раз. Я сейчас тоже нахожусь в определенном состоянии, и знаю, что эти анализы занимают всегда два дня», – сообщила политик.
Напомним, что накануне, 21 марта, в больницы обратились около 60 человек с жалобами на тошноту, сыпь и головокружение. Предполагается, что на свалке «Ядрово» случился сильный выброс сероводорода.
По результатам анализов станет ясно, отравилась Ксения Собчак или занемогла из-за «интересного положения».