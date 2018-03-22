Компания Zotye рассекретила дизайн нового T600

Передняя часть кузова Zotye T600 выполнена в стиле младшего собрата Т500, при этом у нового внедорожника более покатая крыша, задние стойки чёрного цвета и другие шильдики на решётке радиатора. Информацию о силовых установках и дизайне интерьера производители пока держат в секрете.Стоит отметить, что на российском рынке доступна только стандартная версия паркетника Zotye T600 актуальной генерации. Автомобиль комплектуется двумя турбомоторами — один имеет ёмкость 1,5 литра и генерирует 149 лошадиных сил, а второй 2,0-литровый агрегат выдаёт 177 лошадиных сил. Первый двигатель работает на пару с 5-скоростной «механикой», а второй комплектуется роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Стоимость кроссовера Zotye T600 в России стартует от 829 990 рублей.