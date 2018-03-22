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Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий кроссовер X8

В компании BMW планируют выпустить кроссовер X8. Новый автомобиль станет самым роскошным и дорогим представителем SUV-сегмента в модельном ряду баварской компании.

Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий кроссовер X8


Накануне стало известно, что баварский автоконцерн BMW намерен разработать самую дорогую версию кроссовера. И это несмотря на то, что официальные продажи нового флагмана BMW X7 ещё не стартовали. Слухи о том, что баварские инженеры разработают новый премиальные кроссовер появились ещё в прошлом году.

Отмечается, что в случае одобрения руководством компании BMW проекта нового кроссовера, инженеры разработают автомобиль, который не будет похож на модели Х4 и Х6. В свою очередь эксперты полагают, что новый кроссовер может стать купеобразной версией «собрата» BMW X7.

По словам баварских производителей, если новый кроссовер появится, то он получит самую стильную внешность из всех представителей SUV-сегмента бренда BMW, а его уровень роскоши не уступит флагману 7-Series.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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