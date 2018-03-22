Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые купе и кабриолет C-Class

Рестайлинговая версия Mercedes-Benz C-Class получила массивные бамперы, иную решётку радиатора, хромированные боковые юбки и большие воздухозаборники. В салоне автомобиля произошли минимальные изменения, здесь появилась цифровая приборная панель и сенсоры вместо кнопок для управления бортовым компьютером.Под капотом обновлённого Mercedes-Benz C-Class установлен бензиновый двигатель V6 объёмом 3,0 литра его производительность после доработок увеличилась до 390 лошадиных сил. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 4,7 секунды. Также в моторную гамму новинки входит гибридный силовой агрегат общей производительностью 184 «лошади».В оснащение автомобиля Mercedes-Benz C-Class входит мониторинг слепых зон, система полуавтономного управления, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и функция распознавания пешеходов и велосипедистов