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Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые купе и кабриолет C-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz рассекретила дизайн рестайлинговых купе и кабриолета C-Class, который будут представлены 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. В продажу автомобили поступят летом текущего года.

Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые купе и кабриолет C-Class


Рестайлинговая версия Mercedes-Benz C-Class получила массивные бамперы, иную решётку радиатора, хромированные боковые юбки и большие воздухозаборники. В салоне автомобиля произошли минимальные изменения, здесь появилась цифровая приборная панель и сенсоры вместо кнопок для управления бортовым компьютером.

Под капотом обновлённого Mercedes-Benz C-Class установлен бензиновый двигатель V6 объёмом 3,0 литра его производительность после доработок увеличилась до 390 лошадиных сил. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 4,7 секунды. Также в моторную гамму новинки входит гибридный силовой агрегат общей производительностью 184 «лошади».

Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые купе и кабриолет C-Class


В оснащение автомобиля Mercedes-Benz C-Class входит мониторинг слепых зон, система полуавтономного управления, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и функция распознавания пешеходов и велосипедистов
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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