Лариса Долина разочаровала фанатов неудачным нарядом

Не секрет, что всю свою жизнь уважаемая артистка боролась с лишним весом. Время от времени ей удавалось добиться потрясающих результатов, за что получала соответствующую похвалу от фанатов. Но затем килограммы снова возвращались, расстраивая и поклонников, и саму Долину.На праздничное мероприятие 62-летняя исполнительница пришла в строгом брючном костюме, который напоминает смокинг, с той лишь разницей, что под пиджаком не оказалось рубашки. Глубокое декольте показало очень пышную грудь певицы, а брюки подчеркнули, в свою очередь, массивные бёдра.Фотоснимок разлетелся по Сети, в том числе и по фан-группам артистки, и тех, кто оценил образ Долиной, оказалось не так много. Большинство отмечает, что Лариса выглядит как-то странно, но не сказать, что креативный подход к выбору одежды в этом случае сыграл ей на руку.