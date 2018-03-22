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Лариса Долина разочаровала фанатов неудачным нарядом

Появившись на сцене Кремлёвского дворца по случаю юбилея прославленного поэта-песенника Ильи Резника, Ларина Долина стала главным "магнитом" для журналистов и гостей.

Не секрет, что всю свою жизнь уважаемая артистка боролась с лишним весом. Время от времени ей удавалось добиться потрясающих результатов, за что получала соответствующую похвалу от фанатов. Но затем килограммы снова возвращались, расстраивая и поклонников, и саму Долину.

Лариса Долина разочаровала фанатов неудачным нарядом

На праздничное мероприятие 62-летняя исполнительница пришла в строгом брючном костюме, который напоминает смокинг, с той лишь разницей, что под пиджаком не оказалось рубашки. Глубокое декольте показало очень пышную грудь певицы, а брюки подчеркнули, в свою очередь, массивные бёдра.

Фотоснимок разлетелся по Сети, в том числе и по фан-группам артистки, и тех, кто оценил образ Долиной, оказалось не так много. Большинство отмечает, что Лариса выглядит как-то странно, но не сказать, что креативный подход к выбору одежды в этом случае сыграл ей на руку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:36
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