Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого седана Jetta
На мексиканском рынке стартовали продажи обновлённого седана Volkswagen Jetta. Стартовая стоимость рестайлингового автомобиля составляет 17 600 долларов, что эквивалентно 1 020 000 рублей.
В Мексике налажено серийное производство обновлённого седана Volkswagen Jetta, поэтому здесь в первую очередь и начались его реализации. На мексиканском рынке седан будет доступен в трёх модификациях — Comfortline, R-Line и Highline.
Обновлённый автомобиль Volkswagen Jetta построен на модульной платформе MQB. В оснащение базовой модификации входят 6 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с дисплеем, кондиционер, а также колёсные диски диаметром 16 дюймов и светодиодная головная оптика.
Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, он может работать на пару либо с «механикой», либо с «автоматом» на 6 ступеней.
В Мексике налажено серийное производство обновлённого седана Volkswagen Jetta, поэтому здесь в первую очередь и начались его реализации. На мексиканском рынке седан будет доступен в трёх модификациях — Comfortline, R-Line и Highline.
Обновлённый автомобиль Volkswagen Jetta построен на модульной платформе MQB. В оснащение базовой модификации входят 6 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с дисплеем, кондиционер, а также колёсные диски диаметром 16 дюймов и светодиодная головная оптика.
Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, он может работать на пару либо с «механикой», либо с «автоматом» на 6 ступеней.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00