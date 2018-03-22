Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого седана Jetta

В Мексике налажено серийное производство обновлённого седана Volkswagen Jetta, поэтому здесь в первую очередь и начались его реализации. На мексиканском рынке седан будет доступен в трёх модификациях — Comfortline, R-Line и Highline.Обновлённый автомобиль Volkswagen Jetta построен на модульной платформе MQB. В оснащение базовой модификации входят 6 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с дисплеем, кондиционер, а также колёсные диски диаметром 16 дюймов и светодиодная головная оптика.Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, он может работать на пару либо с «механикой», либо с «автоматом» на 6 ступеней.