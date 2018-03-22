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Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым двигателем

В компании Cadillac обновили флагманский седан СТ6. «Заряженная» версия получила в названии приставку V-Sport. Автомобиль Cadillac СТ6 V-Sport. оснащён новым 8-цилиндровым двигателем с турбонагнетателем.

Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым двигателем


Новый бензиновый мотор разработан инженерами компании Cadillac. Объём двигателя 4,2 литра, а мощность составляет 557 лошадиных сил при крутящем моменте 850 Нм. Работает силовой агрегат на пару с автоматической трансмиссией на 10 ступеней и комплектуется полноприводной системой.

Седан Cadillac СТ6 V-Sport разработчтки оснастили магнетореологическими амортизаторами с электронным управлением, перепрограммированными усилителем рулевого колеса, особой тормозной системой, перенастроенной подвеской и 20-дюймовыми колёсными дисками «обутыми» в особые литые покрышки. К тому же заряженный седан получил выхлопную систему с активными заслонками.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:50
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