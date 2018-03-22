Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым двигателем

Новый бензиновый мотор разработан инженерами компании Cadillac. Объём двигателя 4,2 литра, а мощность составляет 557 лошадиных сил при крутящем моменте 850 Нм. Работает силовой агрегат на пару с автоматической трансмиссией на 10 ступеней и комплектуется полноприводной системой.Седан Cadillac СТ6 V-Sport разработчтки оснастили магнетореологическими амортизаторами с электронным управлением, перепрограммированными усилителем рулевого колеса, особой тормозной системой, перенастроенной подвеской и 20-дюймовыми колёсными дисками «обутыми» в особые литые покрышки. К тому же заряженный седан получил выхлопную систему с активными заслонками.