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AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S по 25-процентной скидке

На торговой платформе AliExpress было предоставлено 25-процентную скидку на смартфон Ulefone Armor 2S, который обладает защищенным корпусом и модемом NFC. Таким образом, его предлагают всего за 3 тысячи рублей. Данная акция действительна до 23 марта.

AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S по 25-процентной скидке


Стоит отметить, что конфигурация Ulefone Armor 2S оснащена защитным корпусом IP68, что позволит уберечь аппаратное обеспечение от влаги и пыли. Аккумулятор смартфона имеет емкость в 4700 мАч. Его можно будет заряжать в быстром режиме. Внутри имеется процессор MediaTek MT6737T, а дисплей девайс получил от японской компании Sharp. Он наделен 5-дюймовой диагональю. С помощью приложения Zello в устройстве можно будет активировать режим рации.

Модуль оперативной памяти предлагает 2 Гб, а на ПЗУ доступно 16 Гб. Основная камера обладает датчиком с разрешением 12 МП. Ulefone Armor 2S поддерживает работу в сетях 4G.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40
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