AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S по 25-процентной скидке

Стоит отметить, что конфигурация Ulefone Armor 2S оснащена защитным корпусом IP68, что позволит уберечь аппаратное обеспечение от влаги и пыли. Аккумулятор смартфона имеет емкость в 4700 мАч. Его можно будет заряжать в быстром режиме. Внутри имеется процессор MediaTek MT6737T, а дисплей девайс получил от японской компании Sharp. Он наделен 5-дюймовой диагональю. С помощью приложения Zello в устройстве можно будет активировать режим рации.Модуль оперативной памяти предлагает 2 Гб, а на ПЗУ доступно 16 Гб. Основная камера обладает датчиком с разрешением 12 МП. Ulefone Armor 2S поддерживает работу в сетях 4G.