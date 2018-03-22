AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S по 25-процентной скидке
На торговой платформе AliExpress было предоставлено 25-процентную скидку на смартфон Ulefone Armor 2S, который обладает защищенным корпусом и модемом NFC. Таким образом, его предлагают всего за 3 тысячи рублей. Данная акция действительна до 23 марта.
Стоит отметить, что конфигурация Ulefone Armor 2S оснащена защитным корпусом IP68, что позволит уберечь аппаратное обеспечение от влаги и пыли. Аккумулятор смартфона имеет емкость в 4700 мАч. Его можно будет заряжать в быстром режиме. Внутри имеется процессор MediaTek MT6737T, а дисплей девайс получил от японской компании Sharp. Он наделен 5-дюймовой диагональю. С помощью приложения Zello в устройстве можно будет активировать режим рации.
Модуль оперативной памяти предлагает 2 Гб, а на ПЗУ доступно 16 Гб. Основная камера обладает датчиком с разрешением 12 МП. Ulefone Armor 2S поддерживает работу в сетях 4G.
Стоит отметить, что конфигурация Ulefone Armor 2S оснащена защитным корпусом IP68, что позволит уберечь аппаратное обеспечение от влаги и пыли. Аккумулятор смартфона имеет емкость в 4700 мАч. Его можно будет заряжать в быстром режиме. Внутри имеется процессор MediaTek MT6737T, а дисплей девайс получил от японской компании Sharp. Он наделен 5-дюймовой диагональю. С помощью приложения Zello в устройстве можно будет активировать режим рации.
Модуль оперативной памяти предлагает 2 Гб, а на ПЗУ доступно 16 Гб. Основная камера обладает датчиком с разрешением 12 МП. Ulefone Armor 2S поддерживает работу в сетях 4G.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40