Sharp официально представила смартфон Aquos S3 Mini

Экран Sharp Aquos S3 Mini обладает разрешением в 2040 на 1080 пикселей, при этом около 87% площади передней панели занято именно ним. В аппаратной архитектуре за главного выступает процессор Qualcomm Snapdragon 630. Тип модуля ОЗУ, который используется здесь, называется LPDDR4X. Объем встроенной памяти составляет 64 Гб, но этот параметр можно увеличить до 128 Гб с помощью карты памяти. За автономность отвечает батарея на 3020 мАч, которую также можно заряжать в быстром режиме с показателем 5В / 2А.Основная камера смартфона предлагает 16 Мп разрешения, а фронтальный модуль обладает 20-мегапиксельным датчиком. Дактилоскопический датчик установлен под экраном. У пользователя будет возможность снимать блокировку с устройства путем 3D-сканирования Face Inlock. В качестве ОС установлена Android 7.1.1 Nougat со Smile UX.Из дополнительного можно выделить модемы Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11n, 4G VoLTE и GPS.