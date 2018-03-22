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Стали известны рублёвые цены на универсал Subaru Outback 2018

Компания Subaru со второго квартала текущего года начнёт реализовывать на российском рынке обновлённый кросс-универсал Subaru Outback 2018 года. Стоимость базовой версии обновлённого автомобиля составит от 2 399 900 рублей.

Стали известны рублёвые цены на универсал Subaru Outback 2018


Обновлённый автомобиль Subaru Outback получил посвежевшую внешность и расширенный функциональный перечень. В салоне кросс-универсала появилась более качественная отделка, улучшенная шумоизоляция, новое рулевое колесо и перенастроенные амортизаторы.

В оснащение автомобиля входит система «ЭРА-ГЛОНАСС», 7 подушек безопасности и система безопасности EyeSight. В подкапотном пространстве Subaru Outback 2018 установлен бензиновый мотор объёмом 2,5 мощностью 175 лошадиных сил, а также в моторной гамме кросс-универсала имеется 260-сильный агрегат. Работают двигатель на пару с бесступенчатым вариатором Lineatronic.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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