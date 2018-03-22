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На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9

В китайской социальной сети Weibo были опубликованы рендеры нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9, который производитель еще не анонсировал официально. Так на изображениях показаны главные особенности этой новинки.

На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9


Энтузиаст изобразил флагман Samsung Galaxy Note 9 с тройной камерой на тыльной стороне корпуса. Также можно понять, что под дисплеем находится датчик сканирования подушечки пальца. Помимо этого можно заметить увеличенный экран, который покрывает еще большую часть передней панели, чем в Galaxy S9.

В смартфоне присутствует опция беспроводной зарядки, стилус для работы с дисплеем, а также отдельная кнопка для фирменного помощника Samsung Bixby.

Стоит отметить, что в скором времени будет представлен смартфон Huawei P20 Pro, который точно получит тройную камеру. 27 марта его покажут публике.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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