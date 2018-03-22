На TENAA появился смартфон Huawei NEO-AL00 с накопителем на 512 Гб
На сайте TENAA был замечен смартфон компании Huawei, который имеет кодовое имя NEO-AL00. Главной особенностью новинки является встроенный накопитель данных с объемом памяти в 512 Гб.
Также отмечается, что новинка получит модуль оперативной памяти с объемом в 6 Гб. Некоторые эксперты считают, что устройство NEO-AL00 является будущим смартфоном Mate X, который может появиться на рынке с 8-ядерным процессором Kirin 970. К нему в пару установят ускоритель графики Mali-G72 MP12 и модем сотовой связи LTE Category 18 с пропускной способностью до 1,2 Гбит/сек.
Стоит отметить, что накопитель на 512 Гб пока остается в планах разработчиков, поскольку на рынке максимальным значением является 256 Гб.
Таким образом, китайская разработка может стать смартфоном нового поколения с большим объемом встроенной памяти.
Презентация Huawei NEO-AL00 должна случиться совсем скоро.
Также отмечается, что новинка получит модуль оперативной памяти с объемом в 6 Гб. Некоторые эксперты считают, что устройство NEO-AL00 является будущим смартфоном Mate X, который может появиться на рынке с 8-ядерным процессором Kirin 970. К нему в пару установят ускоритель графики Mali-G72 MP12 и модем сотовой связи LTE Category 18 с пропускной способностью до 1,2 Гбит/сек.
Стоит отметить, что накопитель на 512 Гб пока остается в планах разработчиков, поскольку на рынке максимальным значением является 256 Гб.
Таким образом, китайская разработка может стать смартфоном нового поколения с большим объемом встроенной памяти.
Презентация Huawei NEO-AL00 должна случиться совсем скоро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10