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На TENAA появился смартфон Huawei NEO-AL00 с накопителем на 512 Гб

На сайте TENAA был замечен смартфон компании Huawei, который имеет кодовое имя NEO-AL00. Главной особенностью новинки является встроенный накопитель данных с объемом памяти в 512 Гб.

На TENAA появился смартфон Huawei NEO-AL00 с накопителем на 512 Гб


Также отмечается, что новинка получит модуль оперативной памяти с объемом в 6 Гб. Некоторые эксперты считают, что устройство NEO-AL00 является будущим смартфоном Mate X, который может появиться на рынке с 8-ядерным процессором Kirin 970. К нему в пару установят ускоритель графики Mali-G72 MP12 и модем сотовой связи LTE Category 18 с пропускной способностью до 1,2 Гбит/сек.

Стоит отметить, что накопитель на 512 Гб пока остается в планах разработчиков, поскольку на рынке максимальным значением является 256 Гб.
Таким образом, китайская разработка может стать смартфоном нового поколения с большим объемом встроенной памяти.

Презентация Huawei NEO-AL00 должна случиться совсем скоро.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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