В Москве спасатели завершили работы на месте обрушения дома

По сообщениям ГУ МЧС РФ по столице, на месте обрушения фасада дома работали подразделения спасателей и пожарных. Они с помощью кинологов обследовали дом в поисках пострадавших. Таковых не оказалось.В настоящее время спасательские работы на месте ЧП завершены, - уточнили в ведомстве.В среду на улице Трубной на одном из ветхих домов, жильцы которого были выселены, частично обрушился 3-й этаж и крыша. Площадь обрушения составила примерно 80 квадратных метров. Пострадавшими в этом ЧП оказались лишь 4 припаркованных внизу автомобиля.