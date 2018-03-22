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В Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков

В Украине в Запорожье наткнулись на «свалку», состоящую из полутора тонн человеческих останков и использованных мединструментов.
В Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков


Разошедшийся по промзоне областного центра трупный запах привел запорожцев к оригинальной «свалке»: на заброшенном складе разлагались почти полторы тонны человеческих останков и медицинских отходов.

По информации украинских СМИ, компания, ответственная за вывоз биологических отходов из больниц не утилизировала вовремя отходы, поскольку на склад, где они хранились наложили судебный арест. Человеческий биоматериал, использованные шприцы, ампулы, бинты, а также образцы для анализов были сложены в складе с выбитыми окнами. Из-за стоявшей холодной погоды горожане в течение нескольких месяцев не чуяли запах гниения.

Предположительно, найденные останки были «отходами производства» тубдиспансеров и больниц, работающих с возбудителями опасного заболевания.

После того, как информация о находке распространилась в СМИ, суд отменил наложенный на складское помещение арест, а компанию-утилизатор обязал в кратчайшие сроки уничтожить биоматериал и использованные мединструменты.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:25
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