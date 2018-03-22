Молодая жена Ивана Краско потребовала от старшего сына артиста пройти ДНК-тест

В эфире популярного телешоу нынешняя супруга Ивана Краско принудила в этот раз старшего сына подтвердить родство с отцом с помощью ДНК-теста.Молодая жена известного артиста убеждена, что бывшая супруга Ивана Ивановича ему изменяла и, что у сыновей другой отец. Но оба ДНК-теста лишь подтвердили биологическое родство обеих мальчиков с Краско.Актер выразил благодарность своей нынешней жене за заботу о нем, назвав ее центром собственного мироздания. Что касается бывшей супруги Краско, та, в свою очередь, заявила, что 27-летняя Наталья «заигралась» и забыла о том, что является женой мужчины со статусом.