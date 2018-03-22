Молодая жена Ивана Краско потребовала от старшего сына артиста пройти ДНК-тест
В эфире популярной передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым Наталья, супруга известного актера Ивана Краско, потребовала от старшего сына артиста пройти ДНК-тест. 27-летняя супруга 87-летнего актера уверена, что мать мальчика, экс-супруга Краско, ему изменяла, потому ранее ДНК-тест сделали младшему наследнику Ивана Ивановича.
В эфире популярного телешоу нынешняя супруга Ивана Краско принудила в этот раз старшего сына подтвердить родство с отцом с помощью ДНК-теста.
Молодая жена известного артиста убеждена, что бывшая супруга Ивана Ивановича ему изменяла и, что у сыновей другой отец. Но оба ДНК-теста лишь подтвердили биологическое родство обеих мальчиков с Краско.
Актер выразил благодарность своей нынешней жене за заботу о нем, назвав ее центром собственного мироздания. Что касается бывшей супруги Краско, та, в свою очередь, заявила, что 27-летняя Наталья «заигралась» и забыла о том, что является женой мужчины со статусом.
В эфире популярного телешоу нынешняя супруга Ивана Краско принудила в этот раз старшего сына подтвердить родство с отцом с помощью ДНК-теста.
Молодая жена известного артиста убеждена, что бывшая супруга Ивана Ивановича ему изменяла и, что у сыновей другой отец. Но оба ДНК-теста лишь подтвердили биологическое родство обеих мальчиков с Краско.
Актер выразил благодарность своей нынешней жене за заботу о нем, назвав ее центром собственного мироздания. Что касается бывшей супруги Краско, та, в свою очередь, заявила, что 27-летняя Наталья «заигралась» и забыла о том, что является женой мужчины со статусом.