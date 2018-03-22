Младший сын Барановской выращивает клубнику на подоконнике и мечтает о змее

Юлия Барановская воспитывает троих детей, и, как годами сложилось в обществе, младшему обычно уделяется немного больше внимания. В своём профиле в Instagram знаменитость призналась, что иногда сама удивляется тому, насколько разносторонней личностью растёт Арсений.Как оказалось, мальчик увлечённо наблюдает за тем, как на подоконнике растут посаженные ним клубника и подсолнухи, а также мечтает о собственной змее. При этом всём ребёнок может постоять за себя в конфликтной ситуации, а также надеется в скором времен получить в подарок настоящий лук со стрелами.Фанаты считают, что Юлия Барановская является отличной матерью, ведь смогла достойно воспитать своих детей, привив им с раннего детства интерес к познанию окружающего мира.