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Младший сын Барановской выращивает клубнику на подоконнике и мечтает о змее

Младший сын ведущей Юлии Барановской увлекается выращиванием клубники на подоконнике, а также мечтает о том, что когда-нибудь у него появится змея. Знаменитость утверждает, что в свои года он на полном серьёзе может указать маме на её ошибки.

Младший сын Барановской выращивает клубнику на подоконнике и мечтает о змее

Юлия Барановская воспитывает троих детей, и, как годами сложилось в обществе, младшему обычно уделяется немного больше внимания. В своём профиле в Instagram знаменитость призналась, что иногда сама удивляется тому, насколько разносторонней личностью растёт Арсений.

Как оказалось, мальчик увлечённо наблюдает за тем, как на подоконнике растут посаженные ним клубника и подсолнухи, а также мечтает о собственной змее. При этом всём ребёнок может постоять за себя в конфликтной ситуации, а также надеется в скором времен получить в подарок настоящий лук со стрелами.

Фанаты считают, что Юлия Барановская является отличной матерью, ведь смогла достойно воспитать своих детей, привив им с раннего детства интерес к познанию окружающего мира.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 00:13
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