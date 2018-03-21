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Мот раньше испытывал трудности в общении с людьми

Популярный рэпер Мот признался, что раньше испытывал трудности в общении с людьми. Оказалось, что в юности Матвей Мельников даже боялся первым подойти и заговорить с незнакомым человеком.

Мот раньше испытывал трудности в общении с людьми

Известный широкой публике исполнитель Мот, который сейчас пользуется огромной популярностью среди молодёжи, ранее являлся человеком совершенно не компанейским. Об этом певец сам рассказал в рамках проекта «Вместе», а также признался, что всегда испытывал некий дискомфорт при знакомстве с новыми людьми.

Вспоминая о детстве, Мот признаётся, что часто пытался изначально произвести на незнакомцев впечатление, а потом уже знакомился. Даже родители не смогли повлиять на тогда ещё мальчика, который считал, что который стремительно избегал лишнего общения с окружающими.

Сейчас же Матвей Мельников стал более уверен в себе. Поддержать своего кумира или высказать мнение о его истории фанаты не смогли, так как под опубликованным в Instagram роликом певец заранее ограничил комментарии.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 23:43
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