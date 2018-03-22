Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сбрил самые дорогие усы в истории кинематографа

Как оказалось, изначально Генри Кавиллу необходимо было выбрать между новой кинолентой «Миссия невыполнима: Последствия», в которой у героя должны быть усы, и дополнительными съемками «Лиги справедливости».Между собой киностудии договориться не смогли. Тогда создатели супергеройской кинокартины использовали дорогие спецэффекты, чтобы побрить главного героя. Однако, невзирая на вложенные средства, должного эффекта достигнуть не удалось, отмечает «Газета.ру».Съемки новой киноленты завершились, и Генри Кавиллу теперь можно побриться. Именно этому событию звезда кино посвятил целый пост в социальной сети. Под публикацией он написал, что и сам себя не узнает без королевских усов, сбритых, по его словам, но не забытых.В марте текущего года с Генри Кавиллом произошел забавный случай. В просторах интернета появилась новость о его кончине. Актер не растерялся и выложил собственное селфи, а также скриншот из поисковика с новостью о смерти третьего марта.