АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сбрил самые дорогие усы в истории кинематографа

Английский киноактер Генри Кавилл, который известен по роли Супермена, сбрил «самые дорогие усы в истории кинематографа». Об этом артист сообщил в своем микроблоге в Сети.

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сбрил самые дорогие усы в истории кинематографа


Как оказалось, изначально Генри Кавиллу необходимо было выбрать между новой кинолентой «Миссия невыполнима: Последствия», в которой у героя должны быть усы, и дополнительными съемками «Лиги справедливости».

Между собой киностудии договориться не смогли. Тогда создатели супергеройской кинокартины использовали дорогие спецэффекты, чтобы побрить главного героя. Однако, невзирая на вложенные средства, должного эффекта достигнуть не удалось, отмечает «Газета.ру».

Съемки новой киноленты завершились, и Генри Кавиллу теперь можно побриться. Именно этому событию звезда кино посвятил целый пост в социальной сети. Под публикацией он написал, что и сам себя не узнает без королевских усов, сбритых, по его словам, но не забытых.

В марте текущего года с Генри Кавиллом произошел забавный случай. В просторах интернета появилась новость о его кончине. Актер не растерялся и выложил собственное селфи, а также скриншот из поисковика с новостью о смерти третьего марта.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сбрил
Ученые обнаружили, что холод на клеточном уровне
Младший сын Барановской выращивает клубнику на
Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных
Мот раньше испытывал трудности в общении с людьми
CNN: Дональд Трамп пришел в негодование из-за
Суд запретил отдыхающему в Риме актеру Алексею
Загрязнение среды делает половые органы белых
Суперинфекцию излечили вирусами из пруда
На мужчину напал полтергейст в самолете времен
Брюшной жир способствует диабету из-за выработки
Глобальное потепление вынуждает пальмы расширять
Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом
Максим Решетников заявил, что похож на «реального
Геномы пяти поздних неандертальцев дают
Топилин поручил составить социальные портреты
Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды
Ученые научили нейросеть распознавать настоящие
Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели,
Диана Арбенина анонсировала выход новой песни
«Алроса» выпускает детектор определения подлинных
Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной
Химики создали огнеупорные обои
Владимир Путин поздравил Михайловский театр со
Ксению Бородину просят отказаться от уколов в
Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Просмотреть все новости