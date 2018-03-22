Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных генов

Объектом для изучения был выбран вид Periplaneta americana, это представители американских тараканов, им свойственно свободное обитание на территории разных континентов, а так же способность выживать в условиях самой разнообразной окружающей среды. Причем всем известно их естественное существование и процветание на территории человека, а так же возможность питаться всем, что только можно пережевывать. Ученым удалось выяснить причины подобной удивительной живучести, которая заключается в наличии длинного гена, достигающего 3,38 млрд. нуклеотидов.При всем этом, залог подобного успеха состоит в непосредственном количестве генов. Которых у данного представителя вида насчитали свыше 10 тысяч. В свойства многих из них заложено избежание опасностей, а так же не упускать возможность получить максимум от существующих условий выживания и, при необходимости, отрастить утраченные конечности.