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Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных генов

Последние исследования показали, что основная причина, приносящая известность и процветание тараканам, связанна с их длинным геномом. К такому выводу пришли китайские ученые, представители Китайской академии наук, Института физиологии и экологии растений. Руководил исследованиями профессор Шуай Чжань который утверждает, что в результате наблюдений и научных экспериментов, специалисты поняли, что данным представителям фауны удается быть готовыми к любым экстремальным условиям на генном уровне.

Объектом для изучения был выбран вид Periplaneta americana, это представители американских тараканов, им свойственно свободное обитание на территории разных континентов, а так же способность выживать в условиях самой разнообразной окружающей среды. Причем всем известно их естественное существование и процветание на территории человека, а так же возможность питаться всем, что только можно пережевывать. Ученым удалось выяснить причины подобной удивительной живучести, которая заключается в наличии длинного гена, достигающего 3,38 млрд. нуклеотидов.
Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных генов


При всем этом, залог подобного успеха состоит в непосредственном количестве генов. Которых у данного представителя вида насчитали свыше 10 тысяч. В свойства многих из них заложено избежание опасностей, а так же не упускать возможность получить максимум от существующих условий выживания и, при необходимости, отрастить утраченные конечности.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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