Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных генов
Последние исследования показали, что основная причина, приносящая известность и процветание тараканам, связанна с их длинным геномом. К такому выводу пришли китайские ученые, представители Китайской академии наук, Института физиологии и экологии растений. Руководил исследованиями профессор Шуай Чжань который утверждает, что в результате наблюдений и научных экспериментов, специалисты поняли, что данным представителям фауны удается быть готовыми к любым экстремальным условиям на генном уровне.
Объектом для изучения был выбран вид Periplaneta americana, это представители американских тараканов, им свойственно свободное обитание на территории разных континентов, а так же способность выживать в условиях самой разнообразной окружающей среды. Причем всем известно их естественное существование и процветание на территории человека, а так же возможность питаться всем, что только можно пережевывать. Ученым удалось выяснить причины подобной удивительной живучести, которая заключается в наличии длинного гена, достигающего 3,38 млрд. нуклеотидов.
При всем этом, залог подобного успеха состоит в непосредственном количестве генов. Которых у данного представителя вида насчитали свыше 10 тысяч. В свойства многих из них заложено избежание опасностей, а так же не упускать возможность получить максимум от существующих условий выживания и, при необходимости, отрастить утраченные конечности.
Объектом для изучения был выбран вид Periplaneta americana, это представители американских тараканов, им свойственно свободное обитание на территории разных континентов, а так же способность выживать в условиях самой разнообразной окружающей среды. Причем всем известно их естественное существование и процветание на территории человека, а так же возможность питаться всем, что только можно пережевывать. Ученым удалось выяснить причины подобной удивительной живучести, которая заключается в наличии длинного гена, достигающего 3,38 млрд. нуклеотидов.
При всем этом, залог подобного успеха состоит в непосредственном количестве генов. Которых у данного представителя вида насчитали свыше 10 тысяч. В свойства многих из них заложено избежание опасностей, а так же не упускать возможность получить максимум от существующих условий выживания и, при необходимости, отрастить утраченные конечности.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00